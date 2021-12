Vouchers começam a ser trocados hoje (6) por abadás do Lounge Nota Potiguar no Carnatal

A partir desta segunda-feira (6) começa a entrega dos abadás do Lounge Nota Potiguar no Carnatal. A data é exclusiva para aqueles que fizeram a reserva no primeiro lote.

Os vouchers do segundo lote serão trocados somente na terça-feira (7). A troca poderá ser feita na Central do Carnatal no Natal Shopping, das 11h às 22h.

Nesse momento, o folião terá de ter em mãos o passaporte da vacina, já que receberão uma pulseira que vai identificar que o usuário está com o esquema vacinal em dia.

Em caso de troca de vouchers de terceiros- via procuração -, essa identificação terá de ser feita pelo portador do abadá antes do acesso ao Lounge.

Em relação à troca de vouchers de terceiros, é preciso procuração, cujo modelo está disponível no site do Carnatal. É necessário levar além do voucher, a procuração e cópia do documento de identificação do usuário.

A Nota Potiguar está disponibilizando 8 mil abadás para aqueles cidadãos que pedem o CPF na nota fiscal. Eles terão direito a aproveitar o melhor da maior micareta do Brasil em um espaço diferenciado e com estrutura invejável.

Isso porque o Lounge Nota Potiguar estará situado em um ponto estratégico do circuito oficial dos blocos, que permite acompanhar a passagem dos trios elétricos por três vezes.

Sem falar de toda a estrutura de bar, praça de alimentação, DJs e banheiros exclusivos – tudo isso em um espaço privilegiado e seguro, capaz de comportar até 2 mil pessoas por noite, e com cobertura da imprensa.

De acordo com a coordenação da Nota Potiguar, serão abertos lotes relâmpagos para os abadás que não foram trocados no dia determinado. Os lotes serão distribuídos entre os dias 08 e 11, com a quantidade divulgada por volta das 10h no dia da abertura.

Esses vouchers só poderão ser trocados no mesmo dia em que o lote foi lançado, cujo abadá será sempre referente ao dia seguinte de folia. Vale lembrar que o lote de abadás residuais só será aberto em caso de desistências ou falta de troca dos vouchers dos dois primeiros lotes nas datas estipuladas. Ou seja, se todos forem resgatados, não haverá esse lote extra.

O Lounge Nota Potiguar segue um rigoso controle sanitário para garantir que apenas tenha acesso ao local pessoas com esquema vacinal em dia.

Além de só poder reservar os vouchers dos lotes lançados aqueles usuários com cadastro na plataforma RN Mais Vacina e da comprovação vacinal no momento da troca, haverá conferência aleatória da imunização do folião dentro do espaço. Fique atento e leve o seu certificado para aproveitar o melhor do Carnatal com segurança e responsabilidade.