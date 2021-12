Natal Solidário: Dom de Amar arrecada alimentos, itens de higiene pessoal e brinquedos

Era junho de 2019 quando um pequeno grupo de amigos realizou a primeira ação beneficente em prol das pessoas em situação de rua. O jantar solidário, servido sempre às quartas-feiras, às 18h, na Praça Antônio Vigário Joaquim, ou popularmente conhecida como a “Praça da Catedral”, era ofertado mensalmente.

Devido à demanda e a necessidade das pessoas com vulnerabilidade na questão social, o período da oferta da refeição passou a ser semanal. Com ajuda de voluntários e das doações, o grupo recebe, a cada encontro, cerca de 30 pessoas que, muitas vezes, terão ali a primeira refeição do dia.

“Chegar à praça e deparar com realidades tão diversas causa, primeiramente, um choque. De início, conversamos, aconselhamos, buscando conhecer a trajetória e humanizar cada pessoa ali presente. Para eles é uma porta de esperança; para nós voluntários, é uma missão”, defende Alcivaneide Morais, coordenadora do projeto.

O cardápio do jantar é variado: arroz temperado, cuscuz, macarronada e sopa; além do acompanhamento que pode variar entre suco, água, café ou leite.

Todo o material, incluindo descartáveis onde são servidos o alimento, gás de cozinha, insumos para produção do jantar, vem da contribuição mensal no valor de R$ 30,00 (dos integrantes fixos) e da colaboração oriunda de empresas e pessoas da sociedade civil.

Para o mês de dezembro, o Dom de Amar, que conta, atualmente, com cerca de 40 voluntários, prepara duas ações natalinas: 15/12 (o já tradicional jantar solidário, que ocorre todas as quartas) e 19/12 (Almoço Solidário na Comunidade Rural Cheiro da Terra).

Com a proximidade das datas, o grupo intensifica o pedido de doações. Ao total, serão mais de 350 pessoas atendidas com as duas ações.

No jantar solidário, serão entregues às pessoas em situação de rua, mais de 70 kits de higiene pessoal (compostos por creme dental, shampoo, sabonete, prestobarba, desodorante e escova de dente).

No almoço a ser promovido na comunidade Cheiro da Terra, mais de 70 famílias receberão uma cesta básica; 50 crianças ganharão brinquedos, além do almoço para mais de 250 pessoas.

Para colaborar, a coordenadora do projeto, Alcivaneide Morais, disponibiliza o PIX (Chave E-mail: doacoesdomdeamar@gmail.com), e pede a contribuição de qualquer valor; ou, a doação de qualquer item de higiene pessoal, brinquedos e alimentos não perecíveis (os itens podem ser entregues as quartas, durante o jantar solidário, na Praça Antônio Vigário Joaquim) ou por meio do perfil do Dom de Amar no instagram: @_ domdeamar _ , o grupo realiza a coleta.