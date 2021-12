Vídeo Poker - Como jogar online jogos de vídeo poker

O vídeo poker tem uma história pouco conhecida pela grande maioria dos jogadores que estão inseridos no mundo dos cassinos, na verdade, a grande maioria imagina que o jogo é apenas uma versão digital do poker tradicional que já conhecemos, o que está quase que completamente incorreto.

Por outro lado, é um jogo muito facilmente encontrado em cassinos online, inclusive o vídeo poker gratis é um jogo popular entre as maiores plataformas de cassino online disponíveis no Brasil. Mas então, qual é a origem deste jogo?

E mais importante: Como jogá-lo de forma adequada?

É isso que veremos neste artigo completo, você entenderá de uma vez por todas o que é e como jogar o vídeo poker de forma a conseguir bons resultados, acompanhe.





O que é o Vídeo Poker

O Vídeo poker é um jogo digital que surgiu nos anos setenta com algumas de suas regras sendo baseadas no jogo clássico de cartas, o pôquer. As primeiras máquinas que poderia se considerar digitais, foram as de vídeo poker, antes mesmo de serem fabricadas os slots digitais que naquela época só podiam ser encontrados em sua versão mecânica.

O jogo tem partidas que funcionam como o pôquer tradicional, porém o jogador não joga contra seus oponentes e sim contra a própria máquina. Isso faz com que a sorte seja um fator determinante nos resultados do jogador que precisa de uma boa mão para vencer.

No jogo de pôquer tradicional, mesmo que não possua uma boa mão de início, o jogador pode utilizar estratégias como o blefe para enganar seus adversários e levar a rodada. No vídeo poker este tipo de estratégia não é aplicável já que a mão que o jogador recebe combinada com a mesa serão determinantes para a pontuação que ele fará naquela rodada.

Tipos de Vídeo Poker

Assim como todos os principais e mais tradicionais jogos de cassino, o vídeo poker, ao fazer a sua transição para o universo dos cassinos online também criou algumas variações de seu jogo, principalmente em plataformas grandes como a Poker Stars. São três no total, vamos ver quais são e quais as diferenças:

- Better ou Jacks



Este é o tipo mais comum que o jogador pode encontrar de vídeo poker, está presente em todos os cassinos onlinepor ser mais popular. Em geral, o jogador precisa ostentar uma mão com cartas altas como um Rei, Dama, Ás ou até um par de valetes para vencer, caso contrário terá uma mão perdedora.

- American

Muito indicado para os jogadores mais dinâmicos que não se importam com um nível mais alto de risco, o American é um tipo de vídeo poker onde as mãos mais fortes são melhor recompensadas como os Flushs e Straights.

- Deuces Wild

Neste tipo, as cartas de numero 2 podem formar combinações que valem pontos no vídeo poker, mas só com as combinações de três cartas que podem levar o jogador a vencer a rodada.





Como jogar Vídeo Poker Online?

Para jogar vídeo poker as coisas são mais simples do que parecem, é importante lembrar que são as mãos do jogador que definem se este vai vencer a rodada ou não. Quanto melhor a mão do jogador, maiores os pontos e maiores as chances de vencer a rodada contra o computador.

O jogador começa pedindo as cartas, recebe cinco e pode escolher entre elas quais formarão a sua mão, caso não escolha após um tempo o próprio jogo faz a escolha aleatoriamente para o jogador. Após escolher, o jogador clica em “Draw” e novas cartas serão adicionadas no lugar das cartas anteriormente rejeitadas e ali será definida a sua mão.

Automaticamente o jogo verifica a mão e faz o pagamento do prêmio ao jogador, se a mão valer alguma pontuação no jogo.

Concluindo

Conforme vimos neste artigo, o vídeo poker possui algumas peculiaridades que o tornam único, mas não um jogo complexo de se jogar como é o pôquer tradicional. É uma ótima pedida para jogadores que querem um jogo mais leve e simples de se jogar sem perder o nível de entretenimento.