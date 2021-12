Cassinos que suportam Skrill

Parte do Grupo Paysafe (que inclui Paysafecard e Neteller) desde 2015, esta operadora de pagamento digital foi lançada em 2001 como Moneybookers. Graças às suas características, ao longo do tempo, esta carteira online tornou-se a favorita dos apostadores esportivos. Posteriormente, os cassinos online adotaram esse método de pagamento, e hoje a Skrill tem mais de 2 milhões de usuários globalmente.

Está presente em 200 Estados do mundo e oferece acesso a mais de 40 moedas, sendo uma entidade financeira credenciada pela FCA – Reino Unido. Em 2009, a Skrill foi objeto da aquisição pela Investcorp, como em 2011-2013 para passar por um procedimento de rebranding, de modo que no final de 2013 no mercado de métodos de pagamento aparecendo Skrill.

O preço de compra foi de US$ 1,1 bilhão, o Paysafe, 2015 também significou a aquisição pela Skrill de um de seus concorrentes diretos – a Ukash.

Usado principalmente para depósitos e saques em plataformas de bônus de cassinos online ( online casino bonus ) e agências de apostas esportivas, o Skrill também é usado para outros tipos de transações. Assim, seumétodo de pagamento é usado ao pagar aos comerciantes, bem como na negociação em sites Forex. Recentemente, a Skrill também se tornou uma forma de pagamento para a compra de moedas digitais.

Um dos métodos de pagamento estabelecidos globalmente, a Skrill posiciona-se comoa principal carteira eletrônica para jogadores de cassinos e apostas esportivas. No momento em que você criar uma conta skrill uk, você se beneficiará não apenas de depósitos instantâneos, mas também de saques rápidos em plataformas de cassino online. Você tem a capacidade de fazer transaçõestanto do seu computador quanto da conta móvel ou de aplicativos para iOS e Android.

O registro de uma conta skrill uk é rápido (a interface também está disponível no Brasil), e cada operação Skrill realizada pelo jogador é recompensada. Assim, a partir do momento em que você se tornar um membro, você se beneficiará de se inscrever automaticamente no programa de fidelidade Knect. Além disso, você também receberá bônus especiais que você pode usar em cassinos parceiros (que são licenciados internacionalmente). Descubra todas as vantagens deste e-wallet nas plataformas de cassino recomendadas!

Os jogadores do Casino Skrill se beneficiam da reposição instantânea da conta e da capacidade de converter rapidamente moedas em mais de 40 moedas internacionais. O acesso a esta forma de pagamento é realizado apenas no basis de um endereço de e-mail e uma senha. Entre as outras vantagens oferecidas pela Skrill para quem faz transações e tem uma conta no cassino estão:

• Capacidade de ativar o Skrill Pré-Pago Mastercard;

• Transações rápidas (depósitos instantâneos ehdrawals wit);

• As transações skrill tap-1-perform repetidamente com apenas um toque com base em informações previamente salvas;

• Bônus em dinheiro e rodadas grátis para jogadores de cassino online;

• Ofertas exclusivas em sites de cassino, pôquer, bingo e apostas esportivas;

• Skrill Knect-ganhe pontos de fidelidade que você transforma em recompensas em dinheiro;

• Programa de Fidelidade com múltiplos benefícios.

Deve-se notar que em alguns cassinos online, Skrill não é aceito como um método alimentador para o bônus de boas-vindas. No entanto, a maioria dos cassinos Skrill oferecem bônus dedicados para depósitos subsequentes através deste método de pagamento.