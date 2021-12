Polícia Militar registra homicídios em Mossoró e Assú nesta quinta-feira (9)

Dois crimes de homicídio foram registrados nesta quinta-feira (9), na região oeste do Rio Grande do Norte.

O primeiro aconteceu na zona rural da cidade de Mossoró, mais precisamente na comunidade Barrinha. De acordo com informações do sargento Lima, que atendeu a ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado por volta das 1h30.

Edson da Silva Batista, de 28 anos, teve a casa invadida por suspeitos armados. Ainda segundo a PM, os disparos que mataram o homem foram dados ainda dentro da residência, visto que havia vestígios de sangue no local. Ele ainda conseguiu sair, mas caiu morto em frente a casa de uma vizinho.

Familiares informaram que ele não tinha inimizades e a motivação do crime ainda é desconhecida, devendo ser investigada pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.

Já em Assú, Pablo Ítalo Lima Nunes foi encontrado no início da manhã, morto em via pública, no bairro Bela Vista.

De acordo com a PM, nenhuma testemunha se apresentou para relatar as circunstâncias desse homicídio. A vítima foi morta com disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Ainda segundo a PM, Pablo era investigado por suspeita de ter participação no homicídio do sargento Omelto Fernandes, crime ocorrido no dia 30 de maio de 2021. O corpo do PM foi encontrado no dia 1º de junho, após três dias que ele estava desaparecido, em uma estrada carroçável, de acesso ao Sítio Bonito, na zona rural de Governador Dix-sept Rosado.

O homicídio de Pablo será investigado pela Polícia Civil de Assú. O corpo dele foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, para onde também foi levado o corpo de Edson.