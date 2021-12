Francisco do PT diz que não vai comentar críticas de Kelps sobre relatório da CPI da Covid

Em entrevista ao jornalista Cezar Alves, do Portal MOSSORÓ HOJE, nesta sexta-feira (10), o deputado Francisco do PT afirmou que não vai comentar as críticas do também deputado Kelps Lima, sobre o relatório da CPI da Covid, apresentado ontem na Comissão.

A CPI foi instaurada na Assembleia Legislativa do RN, para investigar as ações do governo do estado durante a pandemia e a compra frustrada de respiradores por parte do Consórcio Nordeste.

Relator na matéria, Francisco do PT leu na casa, nesta quinta-feira (9), o relatório produzido por ele, com base nos depoimentos e nas provas objetivas durante as investigações.

O deputado sugeriu o indiciamento de 4 pessoas do Consórcio Nordeste pelo calote na compra dos respiradores, mas apontou que não ter encontrado indícios de ilicitude na atuação dos servidores estaduais e em suas ações de combate ao coronavírus.

Veja mais:

Relator da CPI da Covid na ALRN sugere o indiciamento de 4 pessoas no contrato de compra de respiradores

O relatório foi criticado pelo deputado Kelps Lima, presidente da CPI. Em suas redes sociais, Kelps afirmou que o “relator quer livrar a cara da turma do PT”.



Sobre isto, Francisco afirmou que não irá comentar até ouvir os argumentos e provas do presidente para sustentar o que ele tá criticando no relatório e quem serão as pessoas que ele pretende indiciar.

Disse ainda que se surpreenderia se o deputado Kelps não tivesse críticas baseadas em uma narrativa política, mas que isso não basta para criticar seu relatório, por isso, irá aguardar argumentos baseado em provas e na lei.

Veja a entrevista completa abaixo: