Melhores filmes de apostas que você precisa assistir

Vários filmes sobre apostas e cassinos são super produzidos e levam o telespectador direto para esse cenário mágico. O frio na barriga, a ansiedade e até mesmo o riso desenfreado. Sao vários os gêneros dos filmes que são ambientados ou possuem suas histórias baseadas nos cassinos.

Por isso, fizemos uma lista dos filmes sobre apostas e cassinos mais famosos e com as melhores histórias e interpretações, para você poder aproveitar bastante.

Se beber não Case 1 (2009)

Esse é um filme que sempre está nas primeiras posições das listas mas tem uma razão: É completamente Las Vegas! Jogar, apostar, curtir e, se perder completamente. Se beber não Case é um trilogia mas o primeiro filme é o que importa para essa lista (mas os outros valem muito a pena também!). Ele foi gravado nos luxuosos hotéis Ceasars Pallace e Bellaggio e retratam a loucura que é estar em Las Vegas.

É um filme que vale a pena assistir para quem quer entrar no espírito de curtir bastante as casas de apostas, afinal de contas, “Por quê não?”

Onze homens e um segredo (2001)

Muita gente não sabe mas esse filme é um remake. Mas, o original com Frank Sinatra não foi tão exitoso quanto a sua nova gravação feita com George Clooney. Esse é um dos filmes mais queridos pelo público e suas continuações foram um verdadeiro sucesso.

O filme tem Las Vegas como seu cenário e tudo começa em uma mesa de pôquer, então, acho que vale bastante a pena, não é?

Cassino (1995)

Casino é um filme clássico. Ele conta realmente como era a Las Vegas que conhecemos hoje, mas sem regras. O elenco tem Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci como atores principais e conta a história das máfias dentro dos cassinos americanos dos anos 70.

Apesar do filme não ser tão famoso quando outros citados na lista, a nota do público é alta e Robert De Niro atua de maneira excepcional.

Tudo por Dinheiro (2005)

Outra trama extremamente conhecida que tem Al Pacino e Matthew McConaughey como atores principais. Tudo por Dinheiro, que em inglês tem o título de Two for the Money, retrata a história de um jogador de futebol americano que deixou de jogar devido a uma lesão. Sem oportunidades no ramo, ele recebe uma nova oportunidade: um grandalhão das apostas o convida para, com suas técnicas, descobrir quem é o mais provável de ganhar cada jogo. É um filme cheio de drama e suspense que prende quem assiste do começo até o final.

A casa caiu (2017)

Essa comédia conta a história de um casal americano aparentemente normal que manda sua filha para a faculdade, porém, quando descobrem que naquele ano não haverá uma bolsa de estudos, eles precisam correr contra o tempo para arrumar o dinheiro necessário para pagar a universidade da filha.

É então que o vizinho surge com uma ideia: um cassino ilegal no porão do casal. Claro que essa decisão traz muita confusão para o casal e também muito dinheiro. O filme é bobinho mas divertido e cria um vínculo bom com o telespectador que quer saber como essa história vai terminar.

A grande jogada (2017)

Outro filme que tem uma relação inicial com o esporte. A esquiadora Molly Bloom fica para trás dos Jogos Olímpicos quando sofre um acidente. Com todo esse drama, ela resolve que é hora de sair um pouco do ramo e vira garçonete.

Como o filme se baseia em Los Angeles, é previsível a profissão do cliente que ela conhece: produtor de cinema. Ele oferece uma oferta de emprego para que ela vire sua assistente e, ao invés de estar ligada a área da sétima arte, ela fica responsável por uma forma de cassino ilegal focado em pôquer para os ricos.

Molly então percebe que pode ganhar muito abrindo seu próprio cassino e deixando seu chefe de lado. Agora acontece a grande revelação: O filme tem um lado real e Molly Bloom realmente existe. Ficou mais interessante ainda, certo?

Cartas na Mesa (1998)

Esse filme é aqueles clássicos de aposta das antigas: Um expert em jogos perde tudo e ressurge das cinzas para uma última jogada. É clichê mas é um clichê bem dirigido. O filme tem uma boa crítica e cenas consistentes.

Matt Damon é o ator principal e perde o dinheiro que deveria investir nos seus estudos com apostas. É um filme que retrata o mundo antigo do pôquer e que ainda dá aquele frio na barriga.

Já com uma lista completa, você pode começar a maratona os melhores filmes de apostas dos últimos tempos. A lista tem filmes para todos os gostos, desde uma comédia mais tranquila até um drama mais pesado. Mas, todos valem a pena para quem gosta da temática de apostas.