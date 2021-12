Após sucesso na Black Friday, loja de roupas masculinas promoverá a “Última Promo do Ano”

A loja Debyman nos dias 27 e 28 oferecerá roupas e acessórios masculinos a partir de “R$9,99”, podendo ser parceladas no cartão de crédito em até 3x sem juros. Cerca de 400 peças foram colocadas em oferta na promoção que se inicia amanhã e vai até o dia 28.

Sobre à rentabilidade, o diretor de marketing e proprietário garante que a promoção é um bom negócio. "Nossa intenção é trocar a coleção mesmo, chegar no fim da promoção com todas as araras e prateleiras vazias", explica Daniel Amorim.



A loja fica próximo ao Cantinho Peças e por trás da Casa Cake, na Rua Velho Dárico, N 196 D, Bairro Doze Anos.



Em Mossoró e nas cidades vizinhas, a Debyman já referência em moda masculina e em grandes promoções.