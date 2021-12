Estudante de 14 anos é baleada 5 vezes e está internada em estado grave no HRTM

Ataque aconteceu no bairro Santo Antônio, na noite deste domingo, dia 26. A vítima Lícia Vitória (Rissia Oliveira) foi levada para a UPA do bairro onde os médicos, considerando a gravidade do quadro, já procederam o processo de intubamento, providenciando em seguida a transferência para um leito de UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia; O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

A jovem estudante Lícia Vitória, de 14 anos (Rissia Oliveira - Redes sociais), sofreu cinco tiros no noite deste domingo, 26, na calçada de casa no bairro Santo Antônio, em Mossoró-RN, e está internada em estado muito grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tarcísio Maia.

O ataque teria ocorrido, segundo divulgou o blog Fim da Linha, no mesmo local que o jovem Francisco Hélio da Silva Junior, de 18 anos, foi assassino no dia 20 passado.

É preciso observar, no entanto, segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência na noite deste domingo, 26, que ainda é cedo para dizer que um caso tem relação com o outro. Sabe-se apenas que foi praticamente no mesmo local.



Após baleada, a jovem Lícia Vitória foi levada por amigos e familiares para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Santo Antônio. Devido a gravidade dos tiros, os médicos tiveram que intubar e transferir em caráter emergencial para o HRTM.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, assim como já está sendo investigado o assassinato do jovem Francisco Hélio, o Juninho. A princípio, o que se sabe é que três homens atiraram na jovem Lícia Vitória.