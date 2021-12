Como apostar em escanteios para ganhar?

Entenda o que é uma aposta em escanteio e quais as principais dicas para fazer apostas para ganhar dinheiro real.

O mercado de apostas esportivas oferece um leque de variedade em tipos de apostas que podem deixar o apostador iniciante confuso sobre qual escolher em sua jornada. Em geral, todos os apostadores estão sempre utilizando os mesmos tipos de apostas mais comuns nas plataformas de apostas esportivas e por isso, sempre tem os mesmos resultados.

O apostador que quiser ter resultados diferentes e ter uma curva de aprendizado fora dos padrões comuns entre a grande maioria dos usuários de casas de aposta, deve se aventurar em alguns tipos diferentes de aposta. Mas, com todo o cuidado e preparação, é claro.

Por isso, neste artigo você vai descobrir finalmente o que é uma aposta em escanteio e também dicas para fazer uma aposta esportiva em escanteio que tenha grandes chances de trazer resultados positivos.





O que é aposta em escanteio?

Em algumas plataformas de aposta esportiva oferecem a opção de apostas em escanteios, é mais uma forma entregue aos seus usuários para que possam utilizar seus palpites e fazer apostas. Basicamente, o usuário faz apostas no número de escanteios em uma partida em formatos diferentes, as casas de aposta podem oferecer mais de 10 formas de aposta em escanteio, mas entre todas, quatro são as principais:

1X2 – Escanteios

Baseado no formato simples de 1X2 que a grande maioria dos apostadores já conhece, neste tipo o apostador vai colocar o seu palpite de qual time terá mais escanteios durante a partida escolhida. Existe também a possibilidade de fazer uma aposta no empate em número de escanteios de cada equipe, mas não é um recurso muito utilizado por ter baixa probabilidade de acontecer, porém oferece odds maiores.

Over/Under – Número de escanteios

Neste tipo, a casa de apostas define um número base de escanteios na partida baseando-se na média de cada um dos times ou na média dos jogos daquele campeonato. A partir deste número, o apostador pode fazer um palpite que o número de escanteios será maior ou menor que o número definido pela casa de apostas.

Handicap de escanteios

O handicap em escanteios funciona exatamente como o handicap tradicional, onde o time favorito à partida tem uma desvantagem e o time azarão tem uma vantagem. Em um exemplo simples, o apostador pode apostar no time favorito que tende a atacar mais e por isso ter maior número de escanteios com -2, se o time favorito tiver mais que 3 escanteios durante o jogo, a aposta será ganha.

Corrida de escanteios

Assim como o nome sugere, a corrida de escanteios é uma aposta no time que chegará primeiro a um determinado número de escanteios. Ainda não é um tipo de aposta comum nas maiores casas de aposta disponíveis no Brasil, mas onde é encontrado, como na BET365, pode oferecer odds acima da média dos outros tipos de aposta em escanteio.





Dicas infalíveis para apostar em escanteios

Com tantas opções em variações das apostas em escanteios, além das que mostramos aqui anteriormente, as combinações e possibilidades são infinitas. Vamos então ver dicas importantes para que você tenha sucesso ao escolher e apostar em escanteios.

• Avalie os dados de escanteio

Uma avaliação dos dados de outros jogos relacionados à partida na qual o apostador quer fazer os seus palpites é essencial para entender os padrões que podem estar escondidos em diversos aspectos. Avaliando não só os dados dos dois times que entrarão em campo, como também a média de escanteios do campeonato em si é uma dica básica para entender para onde seu palpite deve ir.

Pesquise a fundo em todo tipo de fonte possível, algumas plataformas pagas são especializadas neste tipo de informação e se, você achar que vale a pena, pode também utilizá-las.

• Utilize o handicap sempre

O handicap é uma ótima forma de equilibrar suas apostas e diminuir os riscos de perdas, afinal, os escanteios em um jogo podem acontecer por diversos motivos dentro da partida que não podem ser previstos pelo apostador através dos dados.

Com uma aposta handicap, o apostador mantém um nível de equilíbrio e protege o seu investimento de forma mais eficiente contra quaisquer acontecimentos durante a partida.





Concluindo

O mercado de apostas em escanteios está em pleno crescimento, porém ainda não é popular entre a maioria dos apostadores inseridos neste mercado. Ainda pode-se tirar muito deste mercado por ainda não ser tão conhecido, com tempo, paciência e consistência, o apostador pode ter resultados surpreendentemente consistentes neste tipo de aposta.

Agora é a sua vez, aplique as dicas que demos e você terá os resultados que precisa.