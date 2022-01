[COLUNA ESPLANADA] Silêncio de Rubens Ometto e a forte alta no preço do gás

Coluna Esplanada

Por Leandro Mazzini





BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022 - Nº 3255

Gás na conta

A turma do setor não estranha o profundo silêncio de Rubens Ometto, o magnata da logística e energia do Brasil, sobre a forte alta do preço do gás. É que em breve ele vai praticamente monopolizar a venda de gás liquefeito importado da Ásia por navios. Seu grupo constroi um terminal no Porto de Santos. E no meio do ano passado, Ometto comprou 51% da Gaspetro, da Petrobras, com fatias de operação da petroleira em vários Estados onde há entrega do produto. Ometto é controlador dos postos Shell no Brasil.

Tropa de elite

O empresário é tão poderoso neste Governo que, na última reunião com o presidente Jair Bolsonaro dentro do Palácio, foi rodeado por cinco ministros bajuladores.

Aliás..

..o boquirroto ministro da Economia, Paulo Guedes, em 2019 cravou numa entrevista que reduziria pela metade o preço do gás na Petrobras (hoje a maior distribuidora).

Feliz Ano Velho

2021 se foi e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, com mandado de prisão em aberto expedido pelo STF, não foi encontrado pela PF, e o FBI sequer notificado.

Desceu amargo

O empreiteiro Fernando Cavendish (Delta) jura que não é dele a preciosa adega na Fazenda Jacumã, à beira-mar em Trancoso (BA). Admite que foi ao local algumas vezes. Os vinhos são de um dos seis sócios da propriedade.

Brasil, século 21

Ao leitor que teve cancelado seu voo da ITA para Natal ou Réveillon, lembre-se que Sidnei Piva, dono da companhia, passou a virada feliz, rico e longe da cadeia.

Neoaliado

2022 promete. O PCO pede a libertação de Roberto Jefferson, o controlador do PTB. O partido o considera um preso político. Nem o fiel amigo Bolsonaro chegou a tanto.

Mais um

O deputado Vinícius Gurgel (PL-AP) será investigado por corrupção no DNIT. Seu caso está com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que deu aval para inquérito.





MERCADO

Asas de Brasília

A capital que se tornou o maior hub do País vai dar um upgrade no seu aeroporto para jatos executivos. A pista da satélite de São Sebastião, onde há dezenas de hangares, será licitada pelo governo do DF. A Terracap lançou edital para conceder por 30 anos.

Radiografia do brasileiro

Uma pesquisa da 7waves, que oferece apoio ao planejamento de metas, revela que guardar dinheiro (50,75%) é a principal meta dos brasileiros em 2022. Em seguida aparecem “buscar novos conhecimentos” (35,85%); A análise foi feita com 16.119 usuários ativos no app, de janeiro a novembro de 2021.

Povo na estrada

Uma pesquisa da ClickBus revela que a busca por passagens rodoviárias para os feriados de final de ano superaram em 10% a demanda de 2020.

ESPLANADEIRA

# Instituto Central Nacional Unimed doa 50 toneladas de alimentos, produtos de higiene, máscaras e água potável para população da Bahia.