Deputados cobram recuperação de rodovias; destacam a RN 117. O deputado Bernardo Amorim disse que o trabalho de recuperação das rodovias, principalmente da RN 117, é fundamental por diversos motivos. Além de fomentar o turismo serrano, ele destaca a necessidade para o socorro de pessoas enfermas e para escoar a produção do Oeste para o mercado consumidor em Mossoró. Ele disse que espera que o governo use os recursos do empréstimo para recuperá-la.

A rodovia 117, trecho que liga Mossoró as cidades do médio e alto Oeste do Rio Grande do Norte, é estreita, não tem acostamento e em alguns trechos o tráfego é prejudicado por buracos e animais na pista. Estes problemas dificultam o turismo serrano.

O deputado Bernardo Amorim disse que além da RN 117, outra RN também é considerada fundamental para as cidades da região Oeste: a 233, que liga a BR 405, em Apodi, a BR 304, em Assu, passando por Caraúbas, Campo Grande, Triunfo Potiguar e Paraú-RN.

Neste caso, o deputado destaca que o Governo do Estado já avançou com o trabalho de restauração da rodovia. No caso da RN 117, o deputado disse que se trata de uma rodovia prioritária, em especial no trecho entre Caraúbas e Mossoró.





O deputado Manoel Cunha Neto, Sousa, também reforçou a necessidade da recuperação da malha viária do Rio Grande do Norte, em especial da RN 117, que é o principal caminho para as cidades de Portalegre e Martins, polos turísticos importantes no Oeste do Potiguar.

Ele disse que o Governo do Estado precisava de recursos e que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou empréstimo junto ao Banco Mundial de mais de 600 milhões e que boa parte destes recursos serão destinados para recuperar rodovias.

“A rodovia que liga Porto do Mangue a Carnaubais precisa de recuperação, a rodovia que liga Porto do Mangue a Ponta do Mel, precisa de restauração, e esta rodovia 117, que liga Mossoró ao Oeste, precisa urgentemente de restauração”, diz o deputado Sousa.

Ao Mossoró Hoje, o diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, Manoel Marques, informou que não é provável que seja feita a duplicação da RN 117.

Assegurou, no entanto, que o mais provável é que esta rodovia seja recuperada e alargada em trechos que estão mais comprometidos, destacando-se entre Mossoró e Governador Dix Sept Rosado.

Marques lembrou que pelo menos R$ 500 milhões do empréstimo que o Governo do Estado vai contrair junto ao Banco Mundial serão destinados para recuperar rodovias. Ele destacou que 2.900 km de rodovias no RN precisam de reparos, em especial a RN 117, que ele também considera fundamental para fomentar o turismo na região serrada do Oeste do RN.