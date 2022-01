A história do vereador de Baraúna que não gastou um centavo da verba de gabinete

O eleitor brasileiro vive num difícil dilema a cada dois anos, quando tem que ir as urnas para escolher bons representantes para os poderes legislativos e executivo nas três esferas.

Quando começa a campanha, o primeiro grito é de mudança. Trocar aquele político que não está apresentando resultados para o bem coletivo por alguém que seja capaz.

Escolher um bom político, no entanto, não tem sido tarefa fácil para o povo brasileiro. Em tese, ele tem errado em suas escolhas, do contrário o país não estaria na situação atual.

Dentro deste contexto, o eleitor baraunense renovou sua casa legislativa em 2020, depois anos assistindo o patrimônio público municipal ser dilapidado, sem qualquer explicação.

Entre os novos nomes que chegaram ao Poder Legislativo baraunense está o gerente administrativo Francisco José Lima do Nascimento, o Zezé da Agrícola, filiado ao PSD.

Não foi uma vitória simples. Se tornou o mais votado (conquistou 772 votos) entre os 11 eleitos prometendo fazer um trabalho honesto, justo e economizando os recursos públicos.

Ao final deste primeiro ano de gestão, Zezé da Agrícola procurou a imprensa para prestar contas do mandato. “Eu também prometi transparência ao meu eleitor”, diz Zezé.

“Neste primeiro ano, eu economizei 54 mil da verba de gabinete. Não fiz uso de nenhum centavo. Se precisava, usava do meu salário”, explica o vereador em seu primeiro mandato.





“Meu salário em 2021 foi praticamente todo para doação de cestas básicas para quem mais precisa no momento de pandemia”, acrescenta Zezé da Agrícola.

Durante o ano de 2021, o vereador Zezé da agrícola apresentou 25 requerimentos, fez 105 indicações e 8 projetos de lei na Câmara Municipal de Baraúna-RN.

“Eu destaco o projeto para o município incentivar a instalação de hortas orgânicas nas escolas, para os jovens se interessarem pela função de técnico agrícola ou agronomia”.

Além de apresentar o projeto das hortas orgânicas, também fez a preposição para inserir os recursos no PPA e também no Lei Orçamentária Anual da Prefeitura Municipal.

Além da questão pedagógica, o vereador acredita que os jovens e professores vão está produzindo alimentos saudáveis para a merenda das escolas e do hospital municipal.

Servidor da Agrícola Famosa há 17 anos, onde ganhou o apelido Zezé da Agrícola, disse que entrou na política porque acredita que pode contribuir para melhorar vida das pessoas.

“É um caminho para ajudar de forma mais abrangente a sociedade. Vejo que com um mandato fica mais fácil chegar aos órgãos públicos e reivindicar para as pessoas”, explica.

Sobre a quem apresentou suas preposições em prol do povo de Baraúna, o vereador disse que o fez a prefeita municipal Divanise Oliveira, a governadora Fátima Bezerra e também foi a Brasília.





Esteve no gabinete do senador Jean Paul Prates e de outras autoridades políticas do Rio Grande do Norte que atuam na capital federal, pleiteando por recursos para sua cidade.

Quando perguntado como desembarcou na política, Zezé da Agrícola, que é católico praticante e nasceu e se criou trabalhando a agricultura familiar, ficou em silêncio e depois falou.

“Rapaz, essa é a pergunta que todos me fazem!!! Venho de família pobre, onde muitas vezes o café da manhã era café com farinha. Comecei trabalhar desde é sempre pensando em ajudar as pessoas quando podia. Acho que foi isto”, acrescenta o vereador com voz embargada.

Sobre a atual prefeita de Baraúna, Divanise Oliveira, Zezé da Agrícola disse que ela está se esforçando muito para melhorar a condição de vida dos baraunenses.

“Divanize tem muita boa vontade para resolver os problemas que foram gerados por diversas gestões ao longo de 40 anos de nossa cidade. Tenho fé que avançará”, finaliza.





Um sonho

Construir caminhos para os jovens através da educação. Ele concorda com uma escola erguida em local amplo e bem equipada, com estrutura de esportes, lazer e cultura, para funcionar em tempo integral. Nesta escola, a criança vai de 7 e volta de 17 horas. Estuda para aprender a ler e escrever no horário da manhã e na parte da tarde participa de atividades esportivas, culturais e, quando tiver com a idade, pode aprender uma profissão. Com escolas assim, o vereador Zezé acredita que o jovem vai ficar num local sadio, seguro e vai crescer com bons hábitos alimentares, praticando exercícios, com saúde.