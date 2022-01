Menino indígena de 8 anos é a primeira criança vacinada contra covid no Brasil. O menino Davi Seremramiwe é da etnia Xavante, morador de Piracicaba, no interior de São Paulo, mas está na capital paulista para realizar um tratamento médico. A vacinação infantil deve ocorrer de forma escalonada, em ordem decrescente. Nesta primeira fase, a vacinação será para crianças com algum tipo de comorbidade ou deficiência, além de indígenas e quilombolas. Os estados aguardam a chegada das doses para iniciar a imunização.

O indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. A imunização ocorreu por volta das 12h desta sexta-feira (14) em um evento simbólico organizado pelo governo de São Paulo para inaugurar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

Nos postos de saúde da capital paulista, porém, assim como na maiorias dos estados do pasis, a vacina só deve ser aplicada a partir de segunda (17).

Davi é da etnia Xavante, morador de Piracicaba, no interior de São Paulo, mas está na capital paulista para realizar um tratamento médico. O pai dele, o cacique Xavante Jurandir Seremramiwe, participou da cerimônia de forma virtual.

“Agradeço a compreensão, visibilidade e diálogo com a questão indígena no estado de SP. Que sejam tomadas as vacinas para os guaranis que moram no litoral. Nós temos que tomar a vacina e não esquecer o uso da máscara, o distanciamento. Com certeza a nova geração estará segura quando as aulas voltarem. Elas estarão com saúde e brincando", disse.

A vacinação infantil deve ocorrer de forma escalonada, em ordem decrescente, assim como foi feito com a população adulta, mas o governo aguarda o recebimento de doses para divulgar um calendário.

Nesta primeira fase, a vacinação será apenas para crianças com algum tipo de comorbidade ou deficiência, além de indígenas e quilombolas.

Com informações do G1