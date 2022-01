Vigilante é morto a tiros na porta de casa na Vila Brasília da Serra do Mel

A vítima Raimundo Carreiro, que é natural do estado do Ceará, estava chegando em casa numa motocicleta quando começou a ser alvejado. Tentou correr, mas não alcançado. Ele trabalhava com segurança para empresas privadas no Vale do Açu

O vigilante Raimundo Carreiro de Almeida Filho, de 46 anos, foi morto a tiros quando chegava em casa na Vila Brasília do município de Serra do Mel-RN, na manhã deste sábado, 15.



A Polícia Militar destacada para atuar no trabalho preventivo contra a violência no município foi acionada ao local, mas não localizou os atiradores, que fugiram sem deixar pistas.

Raimundo Carreiro trabalhava na segurança de empresas privadas no município de Porto do Mangue, que fica localizada na região do Vale do Açu do RN.

A vítima, que é natural do Ceará, estava chegando em casa às 60h40 numa motocicleta, quando foi abordado com os tiros. Ele tentou correr, mas terminou alcançado e morto.

A PM fez o isolamento do local e acionou a Polícia Civil e o ITEP, de Mossoró, para fazer os primeiros levantamentos e remover o corpo para exames em Mossoró.

O delegado Roberto Moura, do Plantão da Polícia Civil, ficou responsável pelos primeiros levantamentos. Vai produzir relatório e repassar ao responsável pela investigação.

Até o momento, a polícia não tem uma informação precisa do que teria motivado o crime, se algo ligado ao trabalho que realizava no Vale do Açu ou a vida pessoal.