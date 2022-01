Polícia Civil elucida homicídios ocorridos em 2021 e 2022 em Mossoró

O primeiro aconteceu em 17 de setembro de 2021, no Liberdade I. A vítima foi Rodrigo Cássio da Silva, de 28 anos. As investigações apontaram que o autor foi Caio Erick Ferreira da Silva, Ele encontra-se foragido; já o segundo caso aconteceu em 8 de janeiro de 2022. Dois suspeitos tentaram assaltar duas mulheres, próximo ao sinal da igreja do Alto de São Manoel. Um agente de segurança que passava no local reagiu baleando ambos. Edvandro Batista de Lima ainda chegou a fugir, mas morreu na calçada de casa, na região do Pirrichil. O policial não irá responder pelo caso, pois agiu em legítima defesa de terceiros.