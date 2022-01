Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 16 milhões nesta quarta-feria (19)

A Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões nesta quarta-feira (19). O sorteio do concurso 2.445 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Por se tratar de um concurso com final cinco, o prêmio recebeu um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

Caso apenas um apostador leve o prêmio desta quarta-feira e aplique os R$ 16 milhões na Poupança da CAIXA, receberá R$ 96,5 mil de rendimento no primeiro mês. O valor também é suficiente para comprar 20 apartamentos de R$ 800 mil cada. A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50.

Dupla Sena

A Dupla Sena também está acumulada e tem prêmio estimado em R$ 2,1 milhões na faixa principal pelo concurso 2.323 desta terça-feira (18).

Com apenas um bilhete, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

Também estão disponíveis as opções de Surpresinha e Teimosinha. A Dupla é sorteada às terças, quintas e sábados e a aposta simples, com seis números, custa R$ 2,50.

Onde apostar

As apostas para a Mega-Sena e Dupla Sena podem ser feitas até as 19h dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA, exclusivo para a Mega-Sena.