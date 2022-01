Para evitar alagamento na Av João da Escóssia, só com um grande investimento

Para evitar que as águas das chuvas acumulem na Avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, em Mossoró-RN, será necessário um grande investimento em drenagem, além do que já foi feito na ampliação da Lagoa do Bispo e desentupimento das galerias.

A informação é do secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), engenheiro Rodrigo Lima. “Temos que fazer um projeto grande, contornando pela Avenida Diocesano, até a Avenida Duodécimo Rosado”, destaca o secretário.

A região do “rabo da gata”, como é mais conhecido, e a Rua Amaro Duarte, recebem água de praticamente metade das duas, avenidas e praças do bairro Nova Betânia, todas impermeabilizadas nos últimos sem se preocuparem com a drenagem das ruas.

A água se acumula nessas duas ruas por dois motivos: Primeiro porque a manilha que a água escorre até a Lagoa do Bispo, que foi ampliada, é muito pequena. Segundo porque os moradores, mesmo cientes, estão jogando sacolas de lixo, entulhos e podas nas ruas.

Quando chove, mesmo que pouco, ocorre uma enxurrada, que leva sacolas de lixo, entulhos e podas de árvores e reduz a capacidade das galerias. A solução seria ampliar as galerias e no local das manilhas pequenas embaixo das casas por dois quarteirões, fazer um canal.

O secretário explica que o problema é difícil de ser resolvido, pois a manilha passa por baixo de várias casas, a sede do IBGE e um grande condomínio vertical. Ele observa que para dar vazão a água será preciso fazer um canal passando por baixo da Av Diocesana até a lagoa do Bispo.

A LAGOA DO BISPO

Nos últimos 12 meses, a Prefeitura de Mossoró realizou uma grande obra de limpeza e ampliação da Lagoa do Bispo, que fica por trás do Big Preço e do Diocesano Santa Luzia, para acumular a água das chuvas nas ruas e avenidas do bairro Nova Betânia.

O trabalho, feito de forma emergencial, no entanto, não tinha como objetivo evitar inundações na Nova Betânia. Foi para reduzir as inundações na região da Cobal, para onde a Lagoa do Bispo transborda. Ampliando-a, ela vai liberando a água aos poucos.

Assim como ocorreu no bairro Nova Betânia, a SEIMURB investiu para desobstruir as galerias para a água chegar ao rio Mossoró mais rápido. Na última chuva mais forte (pouco mais de 50mm), a água subiu na região da Cobal, mas rapidamente baixou.

A Lagoa do Bispo cumpriu sua função, de receber a água do bairro Nova Betânia e liberar aos poucos. Para o secretário, o que falta agora é fazer o projeto, conseguir os recursos e fazer o canal para escoar a água da Av João Escóssia pela Avenida Diocesana.