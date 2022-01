PM registra um homicídio em Assú e uma tentativa na Favela do Fio, em Mossoró

Ambos os casos aconteceram no início da tarde desta quinta-feira (27). Em Assú a vítima é Rodolfo Domingos dos Santos, de 30 anos, morto a tiros na zona rural, entre as comunidades de Baviera e Santa Clara. Já em Mossoró, Jardel Nonato da Silva Sobrinho foi alvejado na região das cabeça e das costas; As vítimas foram socorridas com vida para unidades de saúde das duas cidades. Rodolfo, no entanto, não existiu, entrando em óbito na UPA de Assú. Jardel está no HRTM seu estado de saúde é considerado grave.