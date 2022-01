Por que você deve assistir o Big Brother em 2022

O show envolve os colegas de casa interagindo uns com os outros, mas durante intervalos regulares, eles nomeiam alguns de seus colegas de casa para serem despejados da casa. O housemate com mais indicações será então anunciado e imediatamente despejado. O último companheiro de casa restante será declarado o vencedor.

O Big Brother sempre foi um dos maiores reality shows das últimas duas décadas. Se você está se perguntando o que é o Big Brother, é uma competição de reality show onde competidores ou ‘colegas de casa’ moram juntos em uma casa isolada do mundo exterior. O nome é inspirado no Big Brother do romance Nineteen Eighty-Four de George Orwell.

O show envolve os colegas de casa interagindo uns com os outros, mas durante intervalos regulares, eles nomeiam alguns de seus colegas de casa para serem despejados da casa. O housemate com mais indicações será então anunciado e imediatamente despejado. O último companheiro de casa restante será declarado o vencedor.

Em relação aos principais shows do Big Brother em todo o mundo, é difícil competir com os eventos que acontecem na versão brasileira. Tornou-se tão grande que já existe uma categoria de apostas do Big Brother Brasil nas casas de apostas online. Isso acontece em vários países, mas o Brasil se destaca, pois é uma das comunidades mais apaixonadas do mundo.

Agora, vamos falar sobre as razões pelas quais você deve assistir regularmente ao Big Brother em 2022.





Big Brother pode ser facilmente assistido

Embora seu tempo possa ser consumido principalmente pelos programas da Netflix que você assiste, você também deve saber que o Big Brother é um dos programas que você pode assistir o tempo todo. É muitas vezes na TV com três episódios por semana. Você pode assistir a todos os times e ficar absorto com o que está acontecendo dentro de casa.

É uma experiência divertida porque você pode esperar que haja algumas interações humanas autênticas para combinar com o drama que pode acontecer com os colegas de casa. Houve alguns momentos lendários ao redor do mundo com shows do Big Brother e se tornou um grande passatempo para as pessoas assistirem.





Há romances do Big Brother

Quando confinado em uma casa fechada do mundo exterior, você pode esperar que ela fique solitária, especialmente quando você estiver lá por um longo tempo. A casa do Big Brother teve seu quinhão de relacionamentos entre colegas de casa ao longo dos anos. O objetivo ainda é ganhar o show, mas alguns colegas de casa se perdem pelo caminho porque encontram alguém que amam.

Houveram alguns casais que se reuniram na casa BB e ainda estão juntos hoje em dia. Isso é enorme para o show, porque isso também pode atrair classificações. A tensão romântica é sempre um grande sucesso para programas de TV baseados em narrativas, mas se for um reality show, mais pessoas estão interessadas porque sabem que é realista.





As competições são emocionantes

A maior parte de qualquer episódio do Big Brother é a competição ou desafio que acontece. Existem três tipos principais de competições na casa BB, que são o desafio do chefe da família (HOH), o poder de veto e as competições de ter ou não ter.

Na primeira semana, o HOH será determinado como Chefe da semana e lhes dará imunidade de serem despejados. Eles também terão o poder de colocar dois jogadores para despejo, o que é um poder enorme para uma competição que valoriza a permanência no jogo por mais tempo.

Por outro lado, o Poder de Veto acontece após a cerimônia de nomeação, e o vencedor pode optar por tirar alguém do bloco para salvá-lo do despejo. Por último, as competições Have/Tem-Not são utilizadas para determinar quais os hóspedes da casa terão que dormir no desconfortável quarto Não Ter ou nos quartos habituais (Ter).





The drama adds spice to the competition

Reality TV está sempre cheio de situações dramáticas e BB não é um estranho para eles. Houve discussões ao longo dos anos que transcenderam a base de fãs do BB porque se tornaram mainstream. Semelhante ao titã do reality show Survivor, o BB também tem alianças, o que significa que certos colegas de casa conspiram uns com os outros para votar em alguém. Isso levou a algumas grandes surpresas ao longo dos anos, que incluem traições, choques e muito mais.

Se você quiser assistir a um drama realista, não precisa procurar muito porque BB já é um programa incrível que detalha muitos problemas que surgem quando você fica preso em uma casa por muito tempo. As pessoas ficam frustradas e isso mostra durante a longa estadia na casa do BB.

Para adicionar diversão à experiência de visualização, você pode até tentar apostar no Big Brother Brasil e apostar em quem será o vencedor.