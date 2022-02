Souza cobra agilidade na recuperação das rodovias de acesso às regiões Oeste e Salineira

O deputado Estadual Manoel Cunha Neto, Souza, defende agilidade do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER) na recuperação das rodovias de acesso às regiões Oeste e, principalmente, à salineira do Rio Grande do Norte.

Com relação a rodovia de acesso ao Oeste, o deputado faz referência a RN 117, que liga Mossoró a região serrana que engloba os municípios de Patu, Martins e Porta Alegre, passando pelas cidades de Governador Dix Sept Rosado, Caraúbas, Olho D’Água dos Borges.

Este trecho da rodovia, conforme observa o deputado Sousa, está precisando de acostamento, sinalização inexistente em quase todo o trecho, e, em alguns trechos, de recuperação da malha asfáltica. Estes fatores contribuem para a ocorrência de acidentes, prejudicando principalmente o desenvolvimento do turismo na região serrana.

Já com relação a Região Salineira, a RN 118 que liga a BR 304 a Macau, precisa de reparos, mas nada se compara a necessidade de recuperação da rodovia de acesso a cidade da cidade de Carnaubais a Porto do Mangue, que está totalmente destruída.

Outro trecho na mesma região que estão totalmente destruída é o que liga a cidade de Porto do Mangue e Ponta do Mel, já no município de Areia Branca. Esta rodovia está obstruída com as dunas móveis e precisando de uma nova camada de asfalto em boa parte do trecho.

O deputado lembra que estas rodovias são necessárias para o turismo na costa norte do estado e fundamentais para a indústria salineira, em especial a instalada no município de Porto do Mangue, que está prejudicada para escoar através do modal rodoviário.

Ainda conforme o deputado Sousa, o governo do Estado solicitou e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte aprovou empréstimo de mais de 600 milhões no Banco Mundial, sendo que mais de 60% deste valor destinado para recuperar as rodovias.

E estes trechos que prejudicam o turismo serrano e a economia na região salineira estão inclusos. Diante da precariedade destes trechos e a necessidade, em especial para a escoação do sal, o deputado cobra do DER mais agilidade no processo para começar a recuperação.

Já iniciado

Na região de Patu, a governadora Fátima Bezerra e o prefeito Rivelino Câmara anunciaram semana passada a recuperação do trecho entre Patu e Catolé do Rocha, assim como o trecho de acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis na Serra de Patu, tendo informado na ocasião que o trabalho do DER também está focado em recuperar os trechos que o deputado Sousa cobra agilidade na recuperação pela urgência que se revela.