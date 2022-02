Dois dos três mortos em confronto com o GTO neste domingo (30) são identificados

O caso aconteceu na zona rural de Upanema. Os policiais estavam seguindo os suspeitos após eles terem realizado um assalto no município de Upanema e levado um carro de assalto, além de vários pertences das vítimas. Na fuga, este carro parou. Os três homens então tomaram uma motocicleta de assalto e seguiram em fuga. Os suspeitos foram localizados no Assentamento Palheiros, onde houve o confronto.Os identificados são Legivam Moisés da Silva, de 24 anos, e Vinícius Henrique da Silva, de 23 anos, ambos de Mossoró. O corpo do terceiro suspeito segue na sede do Itep de Mossoró, onde aguarda identificação.