[COLUNA ESPLANADA] Caixa vai priorizar estados do Nordeste e abrir novas unidades na região

Coluna Esplanada

Por Leandro Mazzini





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 1° DE FEVEREIRO DE 2022 - Nº 3276

Expansão

Responsável pelos pagamentos de programas de transferência de renda do governo de Jair Bolsonaro (PL), como o Auxílio Brasil, a Caixa Econômica Federal vai priorizar estados do Nordeste – governados por partidos de esquerda – na ampliação de sua rede de atendimento com a abertura de novas unidades. A instituição financeira prevê o lançamento, neste ano eleitoral, de 84 agências na região: 70 de varejo e 14 de agronegócios. A região Norte terá 61 novas unidades; Sudeste, 52; Centro-Oeste, 40; e Sul, 31.

Maranhão

O Maranhão, comandado pelo comunista Flávio Dino, terá 27 novas unidades. Governado pelo petista Camilo Santana, o Ceará terá 18 novas agências da Caixa; seguido por Pernambuco (13), estado governado pelo PSB, partido que faz oposição a Bolsonaro.

Social

À Coluna, a Caixa informa que “este processo está baseado em avaliação técnica, que considera a viabilidade financeira, por meio dos planos de negócios das unidades, e a função social do banco”. E complementa, ecoando o discurso do Planalto: “A Caixa passará a prestar atendimento em microrregiões ‘historicamente desassistidas’ do país”.

Tutu pré-eleitoral

Os expoentes do segundo maior colégio eleitoral do País se movimentam em Minas Gerais. O senador Carlos Viana, recém-filiado ao MDB, é cotado para disputar o governo e ser o palanque de Jair Bolsonaro (PL). O presidente não confia em Romeu Zema (Novo), aliado que quer o capital bolsonarista, mas não o chefe da nação ao seu lado nas ruas.

Racha

O MDB já sofre um racha. O ex-senador Hélio Costa reapareceu e lançou sua candidatura à Casa Alta. E o ex-prefeito de BH Marcio de Lacerda (PSB) ganhou um afago de Ciro Gomes, de quem foi coordenador de campanha em 2002: convite para se filiar ao PDT e ser lançado ao Palácio. É fogo nas montanhas.

Traição

O ex-deputado Roberto Jefferson, que por ordem do STF segue em prisão domiciliar, foi surpreendido por áudios e textos de um grupo secreto contra ele, chefiado pela presidente interina do PTB, Graciela Nienov.

Ruptura

Em carta para seu advogado, Roberto Jefferson fala sobre a decepção com Nienov: “Fiz dela minha continuação, mas ela se transformou numa ruptura. Da Cristiane eu poderia esperar essas atitudes, mas da Graciela que eu gostava como filha, nunca”. O PTB ainda não se manifestou, oficialmente, sobre os áudios e a reação de Jefferson.

Falácia

Não passou de falácia oposicionista a denúncia do deputado federal Luiz Miranda (DEM-DF) contra o presidente Bolsonaro sobre o caso Covaxin. Até aliados dizem entre portas que Miranda agiu por vendeta pela exoneração de seu irmão do departamento de importações do Ministério da Saúde.

Em risco

Agora, Miranda deve redobrar a atenção política. Ele está denunciado no Conselho de Ética da Câmara por suposta difamação, com relator e maioria bolsonarista no colegiado.

Portas do general

Um dos cotados para a vaga de vice na eventual chapa à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, trata com diplomacia emissários de partidos do Centrão que querem filiá-lo. O general tem negado os convites, por ora, mas deixa as portas abertas para conversas futuras.

Na fila

Foragido há quatro meses e na fila para ingressar na lista vermelha de procurados da Interpol, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos confirmou participação no “1° Congresso de Direita da Transamazônica e Xingu”, que será realizado em 12 de março, em Altamira, no Pará.

Transações

Cerca de 35% das transações de pagamento presenciais realizadas com credenciais Visa na América Latina e no Caribe em dezembro de 2021 foram por aproximação: um aumento de quase duas vezes no uso dessa modalidade em toda a região se comparado com o mesmo período de 2020.

ESPLANADEIRA

# 2ª Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola acontece entre dias 16 e 18 de fevereiro, no Complexo Brasil 21, em Brasília. # Renan Valença lança "O Livro de Ouro da Juventude". # Pravaler captou R$ 195 milhões em FIDCs para financiar cursos de graduação no Brasil. # CASA&VIDEO lança 1º programa de trainee para trans e travestis. # Nacional Sol abre nova unidade em Paulínia (SP).