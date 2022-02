Novos furtos de cabos de energia são registrados na região do Vale do Açu

Empresários e trabalhadores da indústria salineira e das fazendas de camarão localizadas na região do Vale do Açu reclamam dos constantes furtos de cabos da rede elétrica que vêm provocando o desabastecimento do setor.

Nesta terça-feira (1º) a NEOENERGIA COSERN informou que registrou um novo furto, desta vez nos municípios de Macau, Pendências e na zona rural de Porto do Mangue.

Trabalhadores informaram ao MOSSORÓ HOJE que estão há 10 dias sem trabalhar por falta de energia. As indústrias estavam utilizando a energia puxada de Pendências, mas o município também foi alvo dos criminosos.

“Roubaram cabos na passagem do Alagamar, segundo informações. Não estamos por Macau ainda, pois na noite de domingo pra segunda, roubaram cabos também lá na região de Macau e a Cosern está trabalhando pra normalizar lá”, explicou um trabalhador.

“Infelizmente é nossa situação no momento, chega a ser desesperadora, pois não temos mais uma semana que não venha ter problema elétrico. Alguém tem que tomar alguma providência, do jeito que tá ,tá ficando inviável”, completou.

A Cosern informou que novo furto foi registrado às 2h22 e interrompeu o fornecimento de energia elétrica para 2.787 clientes. A previsão para normalização era até às 11h.

Somente no mês de janeiro de 2022, de acordo com a Companhia, já foram registradas 470 ocorrências provocadas por furtos na rede elétrica em todo estado. Ao longo de 2021, foram 1.230 ocorrências.

A distribuidora disse que abriu diversos boletins de ocorrência para esses casos e vem empreendendo todos os esforços para recompor a rede elétrica, a cada novo evento, o mais rápido possível.

O furto de cabos da rede elétrica provoca transtornos no fornecimento de energia às residências e tem colocado em risco o funcionamento de unidades de saúde, empresas e empreendimentos turísticos no interior e litoral potiguar.

O problema, inclusive, já provocou a demissão de 42 pessoas dos armazéns de sal, diante do prejuízo que vem sendo contabilizado nos últimos 4 meses.

Este último caso também provocou o desabastecimento de água aos moradores de Porto do Mangue.

A Caern informou que com a retomada do fornecimento de energia, a previsão é que a água chegue na zona urbana do município, durante à noite, desta terça. São necessárias 72 horas para regularizar o abastecimento, após a água chegar na cidade.

Está prevista para esta quarta-feira (2), em Mossoró, uma reunião do Rio Grande do Norte, Coronel Francisco Araújo, para tratar do assunto e buscar maneiras de solucionar o problema.