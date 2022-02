Pela segunda vez em 15 dias furto de fios elétricos deixa moradores da zona rural de Grossos sem energia

Mais uma vez, criminosos furtaram os fios de alta tensão que ficam as margens da RN litorânea Dehon Caenga e levam energia para as comunidades de Alagamar e Pernambuquinho, na zona rural de Grossos, deixando os moradores das localidade às escuras.

Esta é a segunda vez em menos de 15 dias, que os fios são furtados. No dia 21 de janeiro, o roubo de fios aconteceu na comunidade de Areias Alvas.

Veja mais:

Roubo de fios deixa comunidade de Areias Alvas em Grossos sem energia

De acordo com a Cosern, 211 clientes foram prejudicados entre às 2h47 e 6h08, quando as equipes conseguiram normalizar o fornecimento.

O furto de cabos da rede elétrica provoca transtornos no fornecimento de energia às residências e tem colocado em risco o funcionamento de unidades de saúde, empresas e empreendimentos turísticos no interior e litoral potiguar.

Em nota, a Cosern disse que abriu diversos boletins de ocorrência para esses casos e vem empreendendo todos os esforços para recompor a rede elétrica, a cada novo evento, o mais rápido possível.

"A Neoenergia Cosern ressalta que vem compartilhando informações e realizando reuniões com a Secretaria de Segurança Pública para buscar soluções para o problema".



A ação de criminosos no furto de fiação elétrica não é um problema só de Grossos, toda a região do Vale do Açu também passa pela mesma dificuldade o que vem trazendo prejuízos à empresas e aos moradores que ficam sem o abastecimento de água e energia.

Veja mais:

Roubo de fios deixa setor produtivo de sal sem energia no Vale do Açu mais uma vez

A reportagem do MOSSORO HOJE fez contato com o secretário de segurança e defesa social do Rio Grande do Norte, o coronel Francisco Araújo.

O secretário Informou que prepara uma rodada de diálogo para intensificar o trabalho ostensivo e de investigação contra o roubo de fios elétricos na região o Vale do Açu e Costa Branca.



Com informações do Facho de Grossos.