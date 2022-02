Atividades presenciais na Ufersa só deverão ser retomadas em 21 de fevereiro

O retorno presencial dos servidores técnico-administrativos, previsto para a próxima segunda-feira (7), foi suspenso até o dia 18, sexta-feira. A decisão tem respaldo na nota de recomendação do Comitê Permanente de Biossegurança da universidade, emitida na última quarta-feira (2), onde é ressaltado o agravamento da pandemia e a superlotação na rede hospitalar e o registro no número de óbitos. Com a decisão, as atividades administrativas presenciais vão permanecer suspensas com o retorno marcado para o dia 21 de fevereiro.