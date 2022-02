Dois homens são presos em Grossos suspeitos da prática de furtos de fios da rede elétrica

As prisões aconteceram na madrugada desta sexta-feira (11). A dupla foi presa em flagrante pela Polícia Militar, no momento em que estavam furtando fios de cobre da rede elétrica às margens da RN Dehon Caenga, entre Alagamar e Areias Alvas. Outros dois suspeitos que estariam dando apoio no crime, conseguiram fugir. Para não atrapalhar as investigações, a PM não informou os nomes dos detidos.