Em Mossoró, 36.295 pessoas ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a covid-19

O dado foi levantado com base no grupo que está apto a ser vacinado contra a doença, que são pessoas a partir dos 5 anos de idade. De acordo com a Secretária de Saúde do Município, deste total 16.276 são crianças de 5 a 11 anos; Nesta quinta (10), Mossoró registrou 4 óbitos pela doença, sendo três pessoas do município, com idades de 60, 62 e 83 anos. Duas delas não haviam tomado nenhuma dose das vacinas e a terceira estava apenas com uma dose.