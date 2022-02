Mossoró já vacinou mais de 48% das crianças de 5 a 11 anos contra Covid

A campanha “Mossoró Vacina”, desenvolvida pela Prefeitura de Mossoró no combate à pandemia de Covid-19, já conseguiu vacinar mais de 48% das crianças de 5 a 11 anos no município. Os números foram fornecidos pelo coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima.



Os resultados da vacinação em Mossoró estão contribuindo para os números no Estado. Recentemente o Ministério da Saúde divulgou que o Rio Grande do Norte é o terceiro estado no Brasil que mais vacina crianças.

Em Mossoró, o esquema de vacinação para crianças, adolescentes e adultos acontece com a disponibilização de pontos de vacinação de domingo a domingo. Durante a semana, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 47 no total, disponibilizam as vacinas e nos fins de semana são montados pontos extras em locais estratégicos.

A coordenação de vacinação recebeu na segunda-feira (14), 6.000 doses do imunizante AstraZeneca/Oxford. E na terça-feira (15), uma nova remessa chegou a Mossoró com 6.905 doses de AstraZeneca/Oxford, 2.112 Pfizer (roxa – para 12 anos a mais) e 2.112 Pfizer laranja – (para crianças de 5 a 11 anos).

Nesta semana a vacinação em Mossoró está acontecendo nos seguintes pontos:

UBSs Zona urbana e zona rural: Segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h;

Partage Shopping - Segunda a sábado, das 10h às 18h;

Partage Shopping – Domingo, das 11h às 18h;

DETRAN: Segunda e quarta-feira, das 8h às 12h;

UnP: Terça e quarta-feira, das 8h às 18h;

FAEN (Faculdade de Enfermagem da UERN): Terça e quinta-feira, das 11h às 16h.