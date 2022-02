Mossoró registra o segundo crime de homicídio em menos de 12h

Everton Moura Andrade Júnior, de 21 anos, foi morto a tiros em um lava a jato na rua Humberto Monte, no bairro Redenção. O crime aconteceu por volta das 17h desta quarta-feira (16). Uma unidade do Samu ainda foi acionada ao local, mas apenas atestou o óbito e acionou as autoridades competentes. O suspeito teria se aproximado por uma rua de areia que fica na lateral do lava a jato. De acordo com o perito do Itep, Dêniz Orosco, a cena do crime indica que a vítima teria tentado correr ao avistar o atirador, mas acabou sendo alvejado na região das costas. No local, foram encontradas cerca de 13 cápsulas de munição 9mm.