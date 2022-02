PRF realiza nova apreensão de cerveja sem nota em Mossoró; carga foi avaliada em R$ 83 mil

Esta é a segunda apreensão do tipo apenas neste mês de fevereiro no município. Ao todo, foram apreendidas 41.184 latas de cerveja, na noite desta segunda-feira (21). No dia 11 deste mês a PRF já havia apreendido em Mossoró 53 mil latas de cerveja, avaliadas em R$ 134,4 mil. Ambas as apreensões aconteceram durante fiscalizações de rotina, no no Km 57 da BR 304.