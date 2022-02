“Muito feliz e emocionada também, como mulher”, diz reitora da UERN sobre Hospital da Mulher. A reitora Cicilia Maia participou da visita de vistoria que está sendo realizada às obras da unidade, na manhã desta quarta-feira (23), pelo secretário Fernando Mineiro. Na ocasião, ela agradeceu a oportunidade de a UERN fazer parte dessa história e de o governo do Rio Grande do Norte garantir um espaço de formação aos alunos da universidade, bem como uma oportunidade de campo de trabalho para estes, quando tiverem concluído a graduação.

O modelo de gestão da unidade, que está sendo construída na cidade de Mossoró, prevê que a gestão acadêmica ficará a cargo da universidade, que também deverá colaborar com a parte administrativa, tornando o hospital um grande campus.



“Ficamos muito felizes com o que nós vimos hoje, com a oportunidade de ocupar essa ala aqui com serviços de qualidade, trazendo a formação pra nossos alunos e é o que a gente quer, né? Ofertar serviços de qualidade a população e também formar os nossos alunos da melhor forma possível”, disse.

Cicilia ainda lembrou que além de um ambiente para formação prática, o Hospital da Mulher também irá abrir oportunidade de emprego para estes alunos após concluírem suas graduações.

“Porque eles terminam e vêm pra onde? Vêm ser profissionais daqui. Então tudo muito bem alinhado. Tá de parabéns, todos! Eu quero agradecer por essa oportunidade, de ver o que eu tô vendo, e dizer que a universidade tá aqui, de portas abertas pra colaborar com esse equipamento pra Mossoró e região. Muito feliz mesmo e emocionada também, como mulher”, concluiu.

Além da reitora Cicilia e do secretário Fernando Mineiro, a visita ainda conta com a presença da subsecretaria da Sesap, Lyane Ramalho, além de outros representantes da secretaria de saúde, representantes do Hospital Regional Tarcísio Maia, da UERN e da II Regional de Saúde.