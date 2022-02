Professores rejeitam proposta do Governo e mantém greve por tempo indeterminado

Os professores da rede pública estadual de ensino negaram a proposta feita pelo Governo do Estado para suspender a greve da categoria no Rio Grande do Norte. Na manhã desta quinta-feira (24), os educadores, reunidos em assembleia, decidiram manter a paralisação por não concordarem com a proposta do Poder Executivo.

A proposta do governo apresentada à categoria é que em março, o reajuste seria de 33,24% para todos os professores que estivessem abaixo do novo piso, retroativo a janeiro. Para os educadores que recebem, atualmente, acima do novo piso, seria implantado o reajuste de forma gradativa sendo 14% em março, 4% em novembro e 12,38% em dezembro, chegando ao percentual fixado pelo piso do magistério. Pela proposta, ainda fica prevista a avaliação sobre como o valor retroativo seria pago.

Em comunicado nas redes sociais, os professores informaram que a proposta foi rejeitada pela categoria e que a greve está mantida por tempo indeterminado.

A paralisação teve início no dia 15 de fevereiro, no mesmo dia que se iniciaria o ano letivo da rede estadual de forma presencial.