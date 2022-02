[COLUNA ESPLANADA] Bolsonaro deverá vetar PL dos jogos, mas liberar base para derrubar o veto

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini e Walmor Parente

Com Carolina Freitas e Sara Moreira





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022 - Nº 3294

Jogo combinado

Está tudo já combinado entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a turma dos jogos. Se o projeto, aprovado pela Câmara, passar no Senado Federal, vai a sanção. Bolsonaro veta, mas libera toda a base pra derrubar o veto. Assim, o presidente fica bem com a bancada evangélica e com os empresários dos jogos. No Senado, os governadores vão trabalhar a favor e pressionar seus senadores a aprovar.

Arrecadação

Para os chefes estaduais, a liberação dos jogos vai impulsionar a geração de milhares de empregos e arrecadação de impostos para encher os minguados cofres.

Reeleição

A bancada evangélica já pressiona o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tentar derrubar o projeto. À mesa, está apoio à reeleição do senador.

Egos

Com desempenho pífio nas pesquisas de intenção de votos, caiu a ficha dos pré-candidatos da chamada terceira via. Só poderão fazer frente a Lula e Bolsonaro se deixarem os egos de lado e definirem um nome – Doria, Moro ou Tebet - para encabeçar o grupo na campanha e nas urnas.

Itapemirim

A juíza Luciana Scorza, do Departamento de Inquéritos Policiais do Estado de São Paulo (DIPO), determinou a destituição do empresário Sidnei Piva de Jesus de qualquer cargo no processo de recuperação judicial do Grupo Itapemirim.

Aeronaves

Sem crédito nos bancos, Sidnei Piva teve que devolver os quatro aviões da Itapemirim e cancelar a compra de outras aeronaves. Na decisão, a juíza Scorza também determinou que o empresário use tornozeleira eletrônica e entregue seu passaporte em até 24 horas.

Que guerra?

Em situações de instabilidade internacional, cabe ao chefe da nação dar atenção, ouvidos e se reunir com o corpo diplomático. Não foi o que fez Jair Bolsonaro (PL) ontem. Passou o dia longe de Brasília. Foi a São Paulo “entregar benfeitorias”, como diz um vídeo oficial da Presidência.

Bloco na rua

Desarmado, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) prega a paz em vídeo de carnaval. A produção - com todas as digitais do marqueteiro João Santana - não cita os nomes dos adversários e dribla a lei eleitoral sem mencionar o número da pré-candidatura de Ciro.

Alíquota

A Associação Brasileira do Franchising (ABF) conseguiu a redução da cobrança da alíquota do ISS aos franqueados de 5% para 2% na capital paulista e goiana. Já há negociação para que isso ocorra em outras cidades.

Prejuízo

O presidente do Conselho Baiano de Turismo, Roberto Duran, afirma que a saída do jogo entre Brasil x Chile, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Fonte Nova, trouxe um prejuízo enorme para o setor de hotelaria. Segundo Duran, já havia milhares de reservas feitas por turistas chilenos nos hotéis da Bahia que acabaram canceladas.

Prazo

A Associação Nacional das Administradoras de Benefício (ANAB) alerta para o risco de micro e pequenos empreendedores perderem o acesso ao plano de saúde atrelado ao cadastro MEI em situação de dívida com a União. Os empreendedores têm até hoje para renegociar débitos no portal Regularize, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Tecnologia

Em Niterói (RJ), será implementado o Centro de Pesquisa e Aplicação da Nanotecnologia em Nióbio e Grafeno Dr. Enéas Carneiro. O empreendimento tem como objetivo ampliar os estudos e sobretudo o uso de tecnologia para aplicabilidade do Grafeno focado na indústria nacional e no crescimento do Brasil.

ESPLANADEIRA

# Grupo CDI e NR7 anunciam fusão das empresas. # iFood e a Agenzia Marketing firmam parceria para fortalecer presença digital dos restaurantes. # Taurus participa, até dia 6 de março, da 33ª Festa Nacional da Uva, no Rio Grande do Sul. # CertiSign anuncia Henrique Arantes como novo diretor de Negócios e Governo. # Clicksign lança Biometria facial para autenticar assinaturas. # Empresa Gestora de Ativos do Governo disponibiliza para venda 300 imóveis com descontos de até 66%.