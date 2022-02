Pais ou responsáveis têm até segunda (28) para matricular estudantes em vagas remanescentes

Serão encerradas nesta segunda-feira (28) as matrículas para vagas remanescentes na rede municipal de ensino de Mossoró.

Os pais ou responsáveis que ainda não efetuaram a solicitação da vaga devem acessar a plataforma “Mossoró Digital”, ambiente virtual que garante a realização do processo de forma 100% on-line. Ainda há vagas em escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs), tanto da zona urbana quanto na zona rural.

Esta nova etapa do calendário de matrículas foi iniciada com mais de 3,6 mil vagas remanescentes. “Pela primeira vez na história da Educação de Mossoró o processo de matrículas ocorre de forma on-line para 100% da rede”, reforça a secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar.

A Secretaria de Educação enfatiza ainda que para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 anos, completos até o dia 31 de março deste ano. Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 anos, também completos até 31 de março.

De acordo com a secretária de Educação, Hubeônia Alencar, ao solicitar a vaga no sistema é importante que o pai ou responsável fique atento à escolha da etapa de ensino conforme a idade do aluno.

“O pai, antes de acessar o sistema, deve verificar cuidadosamente a idade da criança e a série/nível correspondente. É muito importante que o pai saiba em que ano vai matricular esta criança”, pontua.

O passo a passo da matrícula é simples: inicialmente, o pai ou responsável deve acessar o site da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br). Na aba “Mossoró Digital”, é só clicar em “Educação”.

Na sequência, clica-se em “SIGEduc”, quando o usuário será redirecionado para o sistema de matrículas. Em smartphones, é preciso configurar a página para versão “computador”. Aberto o sistema, a etapa subsequente é clicar na aba “Novos Estudantes – Realizar Nova Solicitação de Vaga”.

A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”. Na sequência, deve-se informar o nome do município (Mossoró) e as respectivas etapas de ensino (série ou turma que o estudante vai cursar).

De acordo com a etapa de ensino informada, o sistema apresentará a escola com a oferta de vaga disponível. No próximo passo, são preenchidos o turno, dados pessoais e dados residenciais. Quando finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação.

Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação, em até três dias úteis após a solicitação da vaga, da documentação prevista na portaria (confira AQUI). A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de ensino para a qual foi solicitada a matrícula.

Considerando todas as etapas do calendário de matrículas, iniciado no dia 22 de dezembro de 2021, a rede municipal de ensino de Mossoró ofertou, no total, mais de 23 mil vagas para o ano letivo de 2022.