“Ouvidoria Itinerante” vai percorrer equipamentos públicos para ouvir diretamente a população

A Ouvidoria-Geral do Município iniciou nesta sexta-feira (25) as atividades do projeto “Ouvidoria Itinerante”, que percorrerá os equipamentos públicos da Prefeitura de Mossoró, buscando aproximar ainda mais o Poder Executivo local da população e dos servidores.

A iniciativa havia sido anunciada pelo prefeito Allyson Bezerra no início deste mês, durante a leitura da mensagem anual na Câmara Municipal.

“A Ouvidoria Itinerante percorrerá UPAs, escolas, UBSs, secretarias e demais equipamentos da Prefeitura para escutar e buscar a excelência no atendimento ao povo e aos nossos servidores. Esse é um compromisso inegociável. Bom atendimento ao povo”, afirmou o prefeito no dia 1º de fevereiro ao lançar o projeto.



Nesta sexta-feira (25), a equipe, que tem à frente a ouvidora-geral Janaína Holanda, visitou, inicialmente, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte. No local, foram ouvidos usuários do equipamento e servidores que atuam no local. A equipe também esteve, durante à tarde, no Mercado Central.

“A Ouvidoria entra hoje em um momento muito importante, indo até os equipamentos públicos, conversando com a população, com os servidores, ouvindo tanto da população quanto dos servidores como estão sendo executados os serviços oferecidos pela Prefeitura. Nosso intuito é mediar, é ouvir, é chegar para tentar, juntos, oferecer sempre o melhor serviço”, destacou Janaína.

O cronograma de visitas da “Ouvidoria Itinerante” seguirá de forma regular a partir de agora. “Serão visitas surpresas aos equipamentos, para que possamos sentir como estão sendo desenvolvidos os serviços, as ações. Nosso intuito é agregar, somar, e principalmente, mediar ações para que consigamos potencializar e melhorar cada vez mais os serviços oferecidos pela Prefeitura nas suas mais diversas áreas”, complementou Janaína Holanda.

A aposentada Maria Auxiliadora parabenizou a Prefeitura de Mossoró pela iniciativa. Ela esteve na UPA do Belo Horizonte buscando atendimento no setor de raio-x. Ela elogiou a qualidade do serviço. Sobre a “Ouvidoria Itinerante”, Maria Auxiliadora classificou o projeto como “muito bom”. O diretor da Unidade de Pronto Atendimento, João Batista, também comemorou a novidade.

“Para mim e minha equipe é uma honra muito grande ser a primeira instituição a receber essa visita, porque vai me ajudar bastante como gestor, administrador dessa UPA, ouvindo a população, ouvindo os servidores, sabendo em que eu posso melhorar mais”, apontou.

O comerciante Urbano Paiva, que há mais de 30 anos atua no Mercado Central, destacou que essa foi a primeira vez que recebeu a visita da Ouvidoria do Município no seu local de trabalho.

“Ainda não tinha visto nenhum servidor nessa função, de ouvidor, vir até nós, comerciantes. Geralmente nós íamos à Prefeitura quando sentíamos a necessidade de explanar algum assunto referente ao nosso trabalho, ao mercado. Acho muito importante a vinda de vocês, porque une o diretor, o comerciante, o ouvidor, para não deixar nenhuma dívida”, finalizou.