Frias vira saco de pancada do chefe

Os colunistas Leandro Mazzini e Walmor Parente faz relato em detalhes da situação do secretário especial da cultura, Mário Frias, se meteu. Nem mesmo o padrinho dele, que é filho do presidente, não o livrou das pancadas.

A fama de machão do secretário de Cultura do Brasil, Mário Frias – que vez ou outra circula com uma pistola na cintura –, não é a mesma depois do questionamento de seus altos gastos de viagens. Perdeu pontos com o presidente Jair Bolsonaro e só não foi demitido porque está prestes a deixar o cargo para disputar a Câmara dos Deputados. Nem o padrinho, Eduardo Bolsonaro, o deputado filho do presidente a quem apelou, conseguiu salvá-lo de dura conversa com o chefe.





Uma dupla e tanto

O seu parceiro de viagem para Nova York, Hélio Ferraz, é o mesmo que deixou fechada por um ano a Cinemateca em São Paulo, destruída por incêndio. Uma dupla e tanto!

.

Cadê os bilhetes?

Procurada pela Coluna, a Secretaria de Cultura jura que Frias e Ferraz não viajaram na confortável classe executiva. Mas não mostra os bilhetes.





Nome de Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira, está certo de que o prefeito de Maceió, JHC, é o nome para derrotar o grupo político do senador Renan Calheiros na eleição para o

governo. Em todas as pesquisas recentes, o gestor da capital desponta na liderança.





Aliado, mas sem força

O Partido dos Trabalhadores vai perder o senador Jaques Wagner, seu maior expoente no Nordeste. Ele não vai sair do partido, continuará fiel a Lula da Silva, mas por

questão de hierarquia.





Atropelos

Grão-petistas indicam que Wagner já entrou no time de Tarso Genro, José Eduardo Cardozo, Olívio Dutra e outros desgostosos diante da ânsia de Lula em atropelar amigos

e aliados pelo poder.





Linha dura

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e seu secretário-executivo, Victor Godoy, não titubeavam em mudar os advogados da consultoria jurídica quando um parecer não lhes

era conveniente, segundo contam ex-consultores. Onze deles pediram demissão no MEC há duas semanas. Ai de quem desobedecer a dupla no departamento.





Retomada

Após “depressão” pós-Copa e pós-Jogos de 2016, que arrefeceu a demanda no setor com a alta oferta – preços exorbitantes, idem –, o mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro vive movimento de retomada. Levantamento do 15º Ofício de Notas, maior cartório do município, indica alta de 58% nas operações de compra e venda.





Em alta

Relatório do Wimoveis mostra que, em janeiro de 2022, o preço médio do m² em Brasília ficou em R$ 11.218,00, o que representa uma alta de 0,8% no mês. O Setor de Clubes Esportivos é o bairro mais caro do Distrito Federal, com preço médio de R$ 14.223 por m².





Legado

Num País hoje carente de intelectuais, doentio pelo debate boçal das redes sociais, eis uma amostra do legado de Candido Mendes, falecido aos 93 anos. Em 1992, de passagem pelo Brasil, Mikhail Gorbachev fez questão de visitá-lo. Em 1999, fundou a Academia da Latinidade para reunir pensadores de diferentes países em seminários.





# Dani Coimbra comanda até hoje Carnaval Retrô do Sobrado da Cidade, no Rio. # Flavio Valle assume cargo de Managing Director do fundo norte-americano EIG Global Energy Partners. # Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza recebe, até dia 3, inscrições para LAB Viva Água. #Pesquisa da WW e Instituto Kantar revela que 91% dos brasileiros priorizarão bem-estar e 40% pretendem perder peso em 2022.