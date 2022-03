Pelo terceiro dia consecutivo RN não registra óbitos por Covid 19, diz Sesap

O Rio Grande do Norte está no terceiro dia seguido sem o registro de mortes por covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). O número de casos confirmados também está abaixo da média diária registrada antes de Carnaval.



Desde o início da pandemia, o estado contabiliza 8 mil mortes, e apesar do aumento de casos registrados no final de dezembro de 2021 até fevereiro deste ano, a gravidade da pandemia de covid-19 vem diminuindo.

De acordo com a Sesap, os dois últimos óbitos por covid foram registrados entre sábado (26) e domingo (27). Até o momento, são 8.054 óbitos confirmados e outros 1.558 sob investigação.



Sobre os registros de novos casos, o índice caiu significativamente durante o Carnaval, o que pode apontar a subnotificação devido ao feriado.

Na manhã desta quarta-feira (2), a ocupação de leitos críticos estava em 31,4% e não havia fila por vagas no estado, tanto para leitos críticos quanto leitos clínicos.

Com a redução na solicitação por leitos, as UTIs Covid estão em situação mais tranquila em todo o estado. Entre os leitos públicos, são 108 livres, enquanto outros 169 clínicos estão vagos e a disposição da população. A ocupação dos leitos críticos está em 31,4% no estado, com 20% no Seridó, 26,8% no Oeste e 35,6% na Região Metropolitana.