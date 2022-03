Ufersa é a primeira universidade pública do Estado a retomar aulas presenciais

As atividades com a presença dos estudantes foram retomadas nesta quinta-feira (3), após dois anos desde o início da pandemia da Covid-19. O retorno foi possível com base na nota 23, emitida no dia 23 de fevereiro, pelo Comitê Permanente de Biossegurança da UFERSA, que recomendava a retomada das aulas presenciais. A alegação teve como base os indicadores epidemiológicos como queda da taxa de transmissibilidade, ocupação de leitos e número absoluto de casos da Covid-19 nas últimas duas semanas.