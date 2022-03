Polícia Civil do RN lança ferramentas que facilitam denúncias de mulheres vítimas de violência

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) lançou, nesta terça-feira (8), o Plano de Proteção à Mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar e o Guia Prático de Proteção Tecnológica à Mulher.

As ferramentas consistem em orientações a serem entregues às vítimas que procurarem uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), elaboradas de acordo com a necessidade de cada uma, levando-se em conta o contexto de violência apresentado no momento do registro de Boletim de Ocorrência (B.O.) e do preenchimento Formulário de Avaliação de Risco.

O Plano de Proteção à mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar e o Guia Prático de Proteção Tecnológica à Mulher resultam de um trabalho conjunto das DEAM's e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) e têm como objetivo proteger a mulher que esteja no contexto de violência doméstica e/ou familiar de novas circunstâncias de violência, ou do agravamento das já existentes.

Por meio do guia prático, a mulher saberá configurar seu telefone para "chamadas rápidas", verificar se seu aparelho eletrônico está sendo monitorado, aprenderá a proteger de aplicativos espiões, transformar seu aparelho em dispositivo de gravação de áudio e vídeo, e outras ferramentas.

Para apresentar as novas ferramentas voltadas à proteção da mulher, as titulares das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM’s) e a delegada Paoulla Maués, coordenadora das DEAM’s, receberam a imprensa, no auditório da Polícia Civil, localizado na sede da instituição, na Avenida Interventor Mário Câmara, 3532, Cidade da Esperança, em Natal.