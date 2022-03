Petrobrás anuncia aumento da gasolina, diesel e gás de cozinha a partir desta sexta-feira, 11

Apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, como decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira (10) reajustes nos preços de gasolina e diesel após quase 2 meses sem aumento nas refinarias.



“Após 57 dias sem reajustes, a partir de 11/03/2022, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras”, diz a nota da estatal.



A partir desta sexta-feira (11), o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro.



Em relação ao GLP, o preço médio de venda para as distribuidoras, passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg, refletindo reajuste médio de R$ 0,62 por kg. O preço não era reajustado há há 152 dias.



Segundo a Petrobras, esses valores refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente a demanda mundial por energia e afirma que mantém o monitoramento contínuo do mercado nesse momento desafiador e de alta volatilidade.



“Apesar da disparada dos preços do petróleo em todo o mundo, a Petrobras decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo", afirmou a estatal.



Para conter a alta dos preços dos combustíveis, tramitam no senado dois projetos relatados pelo Senador Jean Paul (PT/RN) que propõe estabilizar os preços dos combustíveis. A votação estava marcada para esta quarta-feira, mas A pedido do governo, Senado deixa projetos dos combustíveis para esta quinta, dia 10. Esta é a terceira vez que a votação é adiada no senado.