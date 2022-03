Em oito meses, Sicoob liberou mais de R＄14 bilhões em crédito rural

Nos últimos oito meses, o Sicoob liberou mais de R$14,5 bilhões em crédito rural, um crescimento de 32% em relação ao mesmo período do ano-safra anterior.

Isso representa 5 pontos percentuais a mais do que a média do mercado no mesmo recorte de tempo.

Esse desempenho coloca o Sicoob como a 3ª maior Instituição Financeira apoiadora do agronegócio brasileiro. Desse total, 55% foram destinados às atividades de agricultura e 45% para a pecuária.

De acordo com a instituição, o número é mais uma indicação de que o setor do agronegócio brasileiro segue em constante evolução, contratando mais crédito para o reforço da sua produção.

A instituição financeira cooperativa recentemente ultrapassou mais de 6 milhões de cooperados -- sendo 404 mil cooperados produtores rurais.

Segundo o levantamento realizado pelo Sicoob, o ticket médio do cooperado produtor rural é de R$ 197 mil.

Entre os públicos atendidos, estão os agricultores familiares, que representam 19% das liberações, via Pronaf; os médios produtores, que são atendidos pelo Pronamp, com 23%; e os demais agricultores, com 58%.

O Sicoob tem a expectativa de encerrar esta safra com a concessão de R$ 25 bilhões em crédito.

“Ficamos muito felizes com o volume de crédito liberado e a meta é seguir em constante crescimento. Afinal, acreditamos que todos os nossos cooperados produtores rurais poderão se beneficiar das condições para investir cada vez mais na sua produção”, conclui o diretor Comercial e de Canais do Sicoob, Francisco Reposse Junior.

Sobre o Sicoob -- Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios.

É formado por 352 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.836 pontos de atendimento em mais de 2 mil cidades brasileiras. Acesse o site para mais informações.