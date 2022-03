PMM obtém renovação antecipada de laudos para funcionamento do Nogueirão

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), enviou nesta quinta-feira (10), à Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), os laudos técnicos renovados do Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão.

Os documentos foram expedidos pelos órgãos fiscalizadores, no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN (CREA-RN), Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

Os laudos anteriores ainda se venceriam na segunda quinzena de março, mas a Prefeitura antecipou-se e solicitou a vistoria por parte dos órgãos, o que culminou com a renovação dos documentos que atestam o uso do equipamento por toda a temporada de 2022.

À exceção na renovação dos laudos diz respeito à Polícia Militar, uma vez que o documento vigente, expedido ano passado pela corporação, terá sua validade expirada apenas em novembro, portanto, no fim deste ano.

Outra novidade é que, na renovação do laudo do Corpo de Bombeiros, a capacidade de público do Nogueirão foi alterada, aumentando dos até então 3.653 para 4.372 espectadores.

UM ANO DE MUNICIPALIZAÇÃO

Nesta sexta-feira, 11, completa um ano do anúncio da municipalização do Nogueirão pelo prefeito Allyson Bezerra. Desde então, a partir dos esforços do Município para a manutenção do equipamento, a principal praça de esportes dos mossoroenses nunca mais experimentou o dissabor de uma interdição por parte dos órgãos competentes, fator que era corriqueiro em anos anteriores.



Ao assumir a administração do estádio, em março de 2021, o Município assinou acordo com o Ministério Público e obteve da Justiça o desbloqueio do Nogueirão, que se encontrava interditado desde o ano anterior, devido a problemas com a acessibilidade. Com o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado, a Prefeitura assumiu o compromisso de atender todos os ajustes anteriormente exigidos, obedecendo um cronograma estabelecido em planejamento aprovado pelo Ministério Público e que vem sendo cumprido de forma escalonada.