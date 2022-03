Vereador sugere "um pé na bunda" da CAERN pelos péssimos serviços em Apodi

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 11, na Câmara Municipal, a qual os diretores da CAERN e IDEMA enviaram representantes, o vereador Charton Rêgo cobrou responsabilidades da CAERN, lembrando que o município está sendo desrespeitado pela companhia. Já o ex-vereador Chico de Marinete disse que o diretor da CAERN em Mossoró levou uma bomba para consertar há 1 ano e até hoje não devolveu e a comunidade não tem água para beber. Os discursos fortes dos legisladores receberam o aval do prefeito Alan Silveira, que lembrou que a CAERN teve de 2005 a 2025 para fazer o saneamento básico da cidade e não o fez e os serviços de abastecimento são precários. Avisou que se não for tomado medicas, o Executivo e o Legislativo vão municipalizar o abastecimento e o serviço de esgotamento sanitário (VIDEOS)

A população do município de Apodi-RN (36 mil), em especial da cidade, não suporta mais os serviços prestados pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte.

A insatisfação foi exposta durante reunião com diretores da CAERN e do IDEMA ao meio-dia desta sexta-feira, 11, no auditório da Câmara Municipal de Apodi.

Diretores da CAERN e do IDEMA haviam sido convocados para falarem sobre o saneamento básico, da cidade de Apodi, o qual a CAERN havia assumido em 2005 concluir até 2025.

Entretanto, até agora, só foram feitos 28% das obras e assim mesmo não estão ativadas. Os esgotos contaminam a Lagoa do Apodi e prejudicam o lençol freático do município.

Os vereadores e o prefeito estavam aguardando na reunião o diretor presidente da CAERN, Roberto Linhares, e o diretor do IDEMA, Leon Aguiar. Os dois enviaram representantes.

Os vereadores ouviram as propostas do IDEMA para agilizarem as licenças e da CAERN para agilizar as obras. Mesmo agilizando tudo, só iriam concluir o saneamento em 2033.





O vereador Charton Rego se levantou e disse em voz alta que estava saindo da reunião muito decepcionado, pois esperava um compromisso mais sério da CAERN.





Já o ex-vereador Chico de Marinete, forte liderança no município, narrou o caso do poço que a CAERN tirou a bomba para manutenção há um ano e não a repôs.

O prefeito Alan Silveira, também presente à reunião, concordou com os vereadores Charton e Chico e disse que é inaceitável o descaso da CAERN com o povo de Apodi.

Conforme levantamento da Prefeitura, a área urbana de Apodi cresceu 62% no período de 2006 a 2022, sem que a CAERN tenha agilizado as obras de saneamento.

Observando por este ângulo, o percentual que a CAERN instalou a rede de esgoto, não corresponde a nem 10% da área urbana do município de Apodi.





O presidente da Câmara Municipal, vereador Junior Sousa, tentou apaziguar os ânimos na região, dizendo que o caminho para chegar a uma solução é o diálogo.

Ao final, em contato com o MH, o prefeito Alan Silveira destacou que se a CAERN não mudar a postura, o abastecimento de água e esgotamento sanitário do município será municipalizado.

Em nota, a CAERN informou:

A Caern informa que participou na reunião em Apodi. Durante o evento, foram discutidos os investimentos para o município, observando a renovação do contrato, através das microrregiões de Águas e Esgotos do RN, conforme Marco Legal de Saneamento.



Ainda é válido esclarecer que a Caern não retira água de Apodi, já que as águas são estaduais (no subsolo ou em rios ou reservatórios dentro do limite do estado) e federais (quando em rios interestaduais). Deste modo, os municípios não são proprietários das águas.



Por fim, a Companhia destaca que mantém o compromisso de atender o município dentro do que dispõe o plano municipal de saneamento e a Lei 14.026/2020.