Projétil russo atinge prédio residencial em Kiev; nova rodada de negociações acontece hoje, 14

Pelo menos duas pessoas morreram, três foram hospitalizadas, quinze foram resgatadas e outras 63 evacuadas depois do ataque ao prédio, localizado no distrito de Obolon, um subúrbio ao norte de Kiev. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que novas negociações serão realizadas hoje entre representantes dos dois países. As conversas, desta vez, serão realizadas por vídeo.