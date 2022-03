Jovem é morto a tiros dentro de serraria no Integração, em Mossoró

Um jovem de 19 anos, identificado como Arllem Kayli Gomes de Morais, foi morto a tiros por volta das 11h30 desta terça-feira (15), na Rua Cléber Barros, bairro Integração, em Mossoró.

A vítima estava trabalhando em uma serraria de móveis planejados, quando foi surpreendida por dois suspeitos armados.

De acordo com informações da polícia militar, a dupla chegou ao local a pé e, ao se aproximar, já realizaram disparos contra a vítima.

Arllem ainda tentou escapar da morte, fugindo para dentro da serraria, mas foi perseguido e assassinado dentro do banheiro, com vários disparos.

Uma unidade do Samu esteve no local, mas o rapaz já estava sem vida, momento em que foi acionada a Polícia Civil e o Itep para remoção do corpo e início das investigações.

A motivação do crime é desconhecida e será investigada pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.