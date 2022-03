Prefeitura encerra atendimento no centro de testagem Covid19; testes serão feitos na UPA do BH

O centro de testagem Covid 19, que funciona no ginásio Pedro Ciarlini, encerrou os atendimentos a população nesta terça-feira (15). Após quase dois meses de funcionamento, o centro vem apresentando uma diminuição da procura por testes, o que fez a prefeitura de Mossoró encerrar as atividades no local.

A partir desta quarta-feira (16), os testes serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte que passa a ficar responsável pela demanda.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde Morgana Dantas, na última sexta-feira (11), foram realizados apenas 30 testes e nenhum deles deu positivo para a Covid-19.

"Diante do indicador composto, que envolve vários cálculos que mostram a realidade de cada município e da região, a gente viu que no momento o município não precisa mais de um grande centro para atender a população. Em janeiro, nós chegamos a realizar 1.014 testes em um dia e, desses, mais de 50% positivos. Nos últimos 20 dias a gente vem realizando uma média de 50 exames por dia", disse a secretária.

O ginásio foi reaberto no dia 24 de janeiro deste ano para atender a demanda por testes Covid que aumentou consideravelmente nos primeiros dois meses de 2021.

Segundo o Laboratório de Inovação em Saúde (LAIS/UFRN), os números da pandemia apresentam queda em todo estado. A taxa de ocupação de leitos de UTIs na manhã desta terça era de 15,4%, a menor em toda a série histórica desde o início da pandemia.