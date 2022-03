Mossoró: 4ª dose da vacina contra a covid também está sendo aplicada em imunossuprimidos

A secretária de saúde, Morgana Dantas, salientou que desde a terça-feira (15), tanto os imunossuprimidos quanto os idosos a partir de 60 anos que tomaram a 3ª dose há quatro meses podem tomar a 4ª dose da vacina. “Nós seguimos rigorosamente todas as recomendações do Ministério da Saúde na administração das vacinas contra a Covid-19 e iniciamos vacinando com a 4ª dose apenas o público imunossuprimido e a partir desta terça-feira estendemos a vacinação da 4ª dose também para os idosos a partir de 60 anos que tomaram a 3ª dose há quatro meses”, detalhou Morgana.