Agricultor é morto a tiros no Sítio Atoleiro, zona rural de Upanema

Um agricultor de apenas 20 anos foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (17), no Sítio Atoleiro, localizado na zona rural do município de Upanema.

Uma testemunha que estava no local contou a Polícia Militar que, por volta das 9h30, a vítima, identificada como Wivison Luan dos Santos, estava trabalhando na roça, quando foi surpreendido por um único suspeito, armado com uma escopeta calibre 12.

Luan foi morto com dois disparos. A testemunha teve a vida poupada pelo atirador, que fugiu do local em seguida. A motivação do crime é desconhecida e a testemunha também não soube apontar o nome do autor.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. O crime será investigado pelo Delegado de Polícia Civil do