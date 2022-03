O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, foi recebido em Brasília/DF, por dirigentes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com quem a secretaria de saúde firma parceria para aperfeiçoar o atendimento da saúde pública no município. A parceria terá investimento de R$ 800 mil por parte da OPAS. Contará ainda com treinamento dos profissionais de saúde do município e parceria com instituições locais para desenvolvimento de ações voltadas à saúde.

Aperfeiçoar o atendimento da saúde pública no maior município do interior do Rio Grande do Norte. Esse é o objetivo da parceria entre a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), instituição internacional especializada em saúde pública e presente em quase 30 países, e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O diálogo entre as instituições foi iniciado ainda em 2021, quando representantes da OPAS visitaram a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró.

Nesta quinta-feira (17), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, foi recebido por dirigentes da instituição em Brasília-DF, para tratar sobre as ações que englobam o plano estratégico.



"É uma parceria importante para desenvolver ainda mais a saúde do nosso município. O objetivo final dessa parceria é viabilizar projetos que busquem resultados nas melhorias de indicadores e ações a serem executadas para o aperfeiçoamento da gestão pública de saúde. Por meio desse plano estratégico, a gestão terá informações ainda mais consistentes, que embasarão futuras ações para a área da saúde no nosso município", destacou Allyson Bezerra.

A parceria terá investimento de R$ 800 mil por parte da OPAS em Mossoró. Contará ainda com treinamento dos profissionais de saúde do município e parceria com instituições locais para desenvolvimento de ações voltadas à saúde.

No início de março deste ano, a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, participou de evento da organização em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde pode conhecer na prática a realização do projeto apoiado pela OPAS/OMS.

Além do intercâmbio de conhecimentos, Morgana também fez visitas técnicas aos serviços de saúde, tais como: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Informações Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS), setor de auditoria e controle, como também visita à Unidade Básica de Saúde (UBS) modelo da cidade.

Como maior município do interior do estado, Mossoró absorve ampla demanda de saúde, sendo referência para 63 municípios da II Macrorregião do RN, e precisa definir as metas de gestão e ações, como também auxiliar na mobilização de recursos e tomada de decisões para melhorias de saúde na região.